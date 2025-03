Receita fiscal avança 16,3% até fevereiro para 9.642 ME

Lisboa, 31 mar 2025 (Lusa) -- A receita fiscal do Estado aumentou 16,3% até fevereiro, para 9.642,9 milhões de euros, com a subida a ser justificada pelo comportamento do IVA, IRS e ISP, divulgou hoje a Direção-Geral do Orçamento (DGO).