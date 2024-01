Receita fiscal aumenta 12,5% atingindo 58,8 mil ME em 2023

O Estado arrecadou 58.822,8 milhões de euros em impostos em 2023, crescendo mais 12,5% do que no ano anterior, refletindo sobretudo o comportamento do IVA e do IRS, divulgou hoje a Direção-Geral do Orçamento (DGO).