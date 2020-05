De janeiro a abril de 2019, o Governo da capital mundial dos casinos tinha arrecadado 39,42 mil milhões de patacas (4,56 mil milhões de euros) em impostos diretos sobre o jogo.

Os impostos diretos sobre o jogo - 35% sobre as receitas brutas dos casinos -- representaram 59,5% das receitas totais da Administração de Macau, um resultado muito aquém dos mais de 80% que habitualmente as autoridades arrecadam, segundo os dados divulgados no portal da Direção dos Serviços de Finanças do território.

Apesar desta quebra acentuada nas receitas, as contas públicas tiveram, até abril, um saldo positivo de 15,96 mil milhões de patacas (1,85 milhões de euros).

As receitas do jogo em Macau caíram em abril 96,8%, em relação a igual período de 2019, e uma descida de 68,7% nos quatro primeiros meses do ano, num momento que a capital mundial dos casinos tem as fronteiras praticamente encerradas para conter o surto da covid-19.

Se em abril de 2019 as operadoras que exploram o jogo no antigo território administrado por Portugal tinham arrecadado 23,58 mil milhões de patacas (2,70 mil milhões de euros), agora a receita bruta mensal ficou-se pelos 754 milhões de patacas (cerca de 86 milhões de euros).

Os casinos de Macau fecharam 2019 com receitas de 292,46 mil milhões de patacas (cerca de 32,43 mil milhões de euros).

