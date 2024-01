O porta-voz militar dos Huthis, Yahya Saree, frisou que os rebeldes realizaram uma "operação militar visando um navio dos EUA no golfo de Aden, com uma série de mísseis navais apropriados".

Saree insistiu que os navios dos EUA e do Reino Unido são "alvos hostis", na sequência do bombardeamento, na sexta-feira, por estes dois países de posições do movimento no Iémen, no âmbito da resposta aos ataques dos rebeldes Huthis contra navios no mar Vermelho.

"Haverá inevitavelmente uma resposta aos ataques americanos e britânicos, e qualquer novo ataque não ficará sem resposta ou impune", sublinhou ainda.

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), o M/V Gibraltar Eagle, com bandeira das Ilhas Marshall, foi atingido hoje no mar Vermelho por um míssil balístico antinavio lançado pelos Huthis que não causou "ferimentos ou danos significativos" à embarcação, que continua em navegação.

As forças dos EUA detetaram outro míssil balístico antinavio que foi disparado pelos rebeldes contra "as rotas comerciais do sul do mar Vermelho", mas o projétil "falhou durante o voo e impactou em terra no Iémen", ainda de acordo com o CENTCOM.

Estes lançamentos de mísseis foram seguidos de bombardeamentos contra as imediações do aeroporto da cidade portuária de Al Hodeida, nas mãos dos Huthis, que até agora não foram reivindicados pelos Estados Unidos ou pelo Reino Unido.

De acordo com as testemunhas, ouviu-se uma "grande explosão" perto do aeroporto de Al Hodeida, na costa do mar Vermelho, um dos principais locais utilizados pelos Huthis para lançar projéteis contra navios comerciais que transitam por esta via marítima estratégica.

O porta-voz dos Huthis confirmou, por outro lado, que os insurgentes continuarão a realizar ataques no mar Vermelho e no golfo de Aden contra navios propriedade de Israel ou que se dirijam a um porto israelita "até que a agressão cesse e o cerco ao povo palestiniano seja levantado" na Faixa de Gaza.

Em resposta aos ataques Huthis no mar Vermelho, através do qual navega cerca de 15% do comércio marítimo global, os Estados Unidos e o Reino Unido iniciaram uma campanha de bombardeamento na madrugada de sexta-feira contra posições insurgentes no Iémen, que resultou na morte de pelo menos cinco combatentes.

Os rebeldes consideraram esta operação injustificada e Sarea declarou hoje que o movimento xiita, apoiado pelo Irão, tomará "todas as medidas defensivas e ofensivas dentro do direito de autodefesa para enfrentar a agressão americana e britânica".

