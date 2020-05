O índice do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgado, mostra que a queda do índice global foi mais influenciada pela descida de vendas no mercado externo, onde os negócios diminuíram 13,7% em março, face ao mesmo período do ano anterior, e maior do a quebra homóloga de 2,7% em fevereiro.

No mercado nacional, a descida dos negócios da indústria registada em março pelo INE foi de 5%, face a igual mês do ano passado, e também acima da queda homóloga de 2,8% em fevereiro.

Por agrupamentos, os bens de investimento deram o contributo mais negativo para a variação do índice total, tendo diminuído 26% em março em termos homólogos, quando em fevereiro tinham registado uma redução de 0,8%.

A energia e os bens intermédios diminuíram, respetivamente, 8,6% e 4,4%, contra descidas de 3,1% e 5,2% em fevereiro, enquanto as vendas de bens de consumo caíram 2,8% contra uma queda de 0,6% em fevereiro.

Em março, os índices de emprego e de horas trabalhadas registaram descidas homólogas de 1% e 4,5%, respetivamente, quando em fevereiro tinham diminuído em termos homólogos 0,7% e 0,5%.

O índice de remunerações aumentou 2,9% em março, face ao mesmo mês de 2019, mas menos do que o aumento homólogo de 3,8% no mês anterior.

Em termos mensais, as vendas na indústria caíram 1,8% em março, o que compara com o aumento de 4,7% em igual período de 2019.

Somando os dados do primeiro trimestre deste ano, a variação homóloga das vendas na indústria caiu 3,7%, revelando uma acentuada descida face à quebra de 0,3% que o INE registou no trimestre anterior.

VP // CSJ

Lusa/fim