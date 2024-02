"À instituição desportiva foi entregue um cheque 'energia', no valor de 1,5 milhões de escudos (13.500 euros), que permitirá a FCF ter um ano de energia grátis na sua sede e nos centros de estágio no Mindelo (ilha de São Vicente) e nos Espargos (ilha do Sal)", anunciou a FCF em comunicado.

Durante a entrega, o presidente da elétrica, Luís Teixeira, prestou homenagem a Mário Semedo, presidente da FCF, "por tudo o que tem vindo a fazer em prol do futebol" do arquipélago, acrescentam as duas entidades.

Cabo Verde alcançou no sábado os quartos de final da CAN2023, a decorrer desde janeiro na Costa do Marfim, sendo eliminada nos penáltis (2-1) pela África do Sul, após a melhor campanha de sempre na prova.

