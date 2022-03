Das 19 cotadas que integram o PSI20, 16 ficaram em baixa e três em alta. A liderar as descidas, o BCP perdeu 8,29% para 0,13 euros, seguido da Galp, que caiu 4,80% para 10,81 euros.

No resto da Europa, as quedas foram mais acentuadas, com Milão a perder 6,24%, Paris caiu 4,97%, Frankfurt 4,41%, Madrid 3,63% e Londres 3,48%.

EO // CSJ

Lusa/fim