Chimoio, Moçambique, 28 dez 2020 (Lusa)- As autoridades de Manica, centro do país, ordenaram a exumação, para perícia, do corpo do antigo deputado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) Sofrimento Matequenha, encontrado morto quinta-feira, uma semana depois do seu rapto, disse hoje a polícia.