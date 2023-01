Das 15 cotadas que integram o PSI, duas desceram, uma permaneceu inalterada e 12 subiram, com a Greenvolt a liderar os ganhos (3,05% para 8,11 euros).

A Greenvolt anunciou hoje que acordou com a Kohlberg Kravis Roberts (KKR) a emissão de obrigações no valor de 200 milhões de euros, com maturidade de sete anos, passíveis de serem convertidas em ações da empresa.

As principais bolsas europeias fecharam em alta, com Madrid em destaque, ao avançar 1,42%, Frankfurt subiu 0,76%, Milão 0,70%, Paris 0,63% e Londres 0,30%.

