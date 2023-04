Das 16 cotadas que integram o principal índice bolsista de Lisboa, 11 subiram e cinco desceram.

A Mota-Engil liderou as valorizações com uma subida de 6,70% para 1,88 euros, tendo estado em destaque ao longo de toda a semana ao liderar os ganhos em quatro das cinco sessões. Na quinta-feira, destacou-se pela negativa no topo das descidas e caiu 13,73%.

As principais bolsas europeias fecharam quase todas com ganhos. Frankfurt subiu 0,54%, Paris 0,51%, Milão 0,43% e Londres 0,15%, mas Milão baixou 0,37%.

