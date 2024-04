A apoiar a valorização do PSI estiveram sobretudo a EDP Renováveis, que liderou as subidas (2,80% para 12,50 euros), e a EDP (2,27% para 3,55 euros).

Das 16 cotadas do PSI, 12 ficaram em baixa, com a Mota-Engil no topo das descidas (-1,90% para 4,66 euros).

A subida da bolsa de Lisboa contrariou o desempenho negativo das principais bolsas europeias. Frankfurt caiu 1,32%, Milão 1,08%, Madrid 0,88%, Paris 0,86% e Londres 0,11%.

