Das 15 cotadas que integram atualmente o principal índice da bolsa de Lisboa, seis ficaram em alta, seis em baixa e três inalteradas.

A EDP Renováveis caiu 2,82% para 9,81 euros e a EDP desceu 1,92% para 3,17 euros.

As principais bolsas europeias também fecharam quase todas no 'vermelho', com Paris a ceder 0,15%, Londres 0,14%, Madrid 0,11% e Frankfurt 0,10%, mas Milão terminou em terreno positivo, com uma ligeira subida de 0,09%.

