Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 10 ficaram em alta e seis em baixa. A EDP perdeu 3,66% para cinco euros.

Nas descidas, destacou-se ainda a REN, que baixou 3,48% para 2,63 euros, após ter divulgado que registou lucros de 12,8 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais do dobro (114,6%) do que obteve em igual período do ano passado, de acordo com um comunicado publicado na quinta-feira já com o mercado encerrado.

No resto da Europa, Madrid e Milão também fecharam no 'vermelho' com descidas de 0,79% e 0,30%, respetivamente. Frankfurt subiu 0,77%, Londres 0,50% e Paris 0,10%.

EO // CSJ

Lusa/fim