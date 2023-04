Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 12 desceram, duas subiram e duas ficaram inalteradas.

No topo das descidas, a Mota-Engil caiu 13,72% para 1,76 euros, depois de uma valorização de perto de 15% registada desde o final da semana passada até quarta-feira.

As principais bolsas europeias também encerraram quase todas com descidas. Milão perdeu 1,10%, Frankfurt 0,62%, Madrid 0,46% e Paris 0,14%, mas Londres terminou a sessão com uma ligeira variação positiva de 0,05%.

