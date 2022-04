Das 15 cotadas que integram este índice, nove desceram e seis subiram. O BCP caiu 5,01% para 0,15 euros, no dia em que anunciou que o Bank Millennium, que detém na Polónia, registou um prejuízo de 122,3 milhões de zlótis (26,4 milhões de euros) no primeiro trimestre, penalizado por "provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários".

A EDP também se destacou nas perdas com uma descida de 4,95% para 4,45 euros.

No resto da Europa, quase todas as bolsas terminaram no 'vermelho'. Madrid caiu 1,58%, Frankfurt 1,20%, Milão 0,95%, Paris 0,54%, mas Londres encerrou a sessão com uma ligeira subida de 0,08%.

