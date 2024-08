As principais bolsas europeias abriram a sessão também a vermelho, na sequência dos mercados asiáticos, com os investidores a recearem que a economia norte-americana se tenha deteriorado mais do que o esperado e entrado em recessão.

O nervosismo foi desencadeado na semana passada depois de terem sido conhecidos os dados negativos sobre o emprego e a atividade industrial nos EUA na quinta e na sexta-feira, uma situação que foi exacerbada pelos resultados dececionantes de algumas grandes empresas tecnológicas.

Cerca das 08:25 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e recuava 2,09% para 6.453,84 pontos, com 15 'papéis' a descerem mais de 1% e um a manter a cotação (Ibersol em 7,02 euros).

Às ações da Mota-Engil seguiam-se as do BCP, Galp e Altri, que baixavam 4,14% para 0,34 euros, 3,21% para 18,11 euros e 3,06% para 4,75 euros.

As ações dos CTT, Navigator e Sonae registavam perdas superiores a 2%, estando a cair 2,62% para 4,09 euros, 2,61% para 3,58 euros e 2,03% para 0,92 euros.

As ações da Jerónimo Martins desciam 2% para 15,69 euros, enquanto as da Greenvolt e da NOS desciam ambas 1,71% para 8,31 euros e para 3,44 euros.

A cair também mais de 1% estavam as restantes cinco ações do PSI, estando as da EDP Renováveis, EDP e Semapa a descer 1,70% para 14,48 euros, 1,67% para 3,78 euros e 1,65% para 14,30 euros.

As outras duas ações do PSI que estavam a registar perdas eram as da Corticeira Amorim e da REN, que desciam 1,32% para 8,95 euros e 1,05% para 2,37 euros.

MC // SB

Lusa/Fim