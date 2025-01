Cerca das 09:25 em Lisboa, o PSI avançava 0,16% para 6.422,30 pontos, com sete 'papéis' a subir, seis a descer e dois a manter a cotação (CTT em 5,38 euros e REN em 2,29 euros).

Às ações da Mota-Engil seguiam-se as da EDP Renováveis, Jerónimo Martins e BCP, que subiam 1,00% para 10,14 euros, 0,96% para 18,86 euros e 0,22% para 0,46 euros.

Com a mesma tendência, as ações da Corticeira Amorim, Sonae e EDP valorizavam-se 0,12% para 8,03 euros, 0,11% para 0,93 euros e 0,09% para 3,17 euros.

Em sentido contrário, depois das ações da Ibersol, as que mais caiam eram as da Altri e a Semapa, designadamente 1,27% para 5,45 euros e 1,25% para 14,24 euros.

As outras ações que baixavam de cotação eram as da Navigator (-0,49% para 3,65 euros), NOS (-0,30% para 3,37 euros) e as da Galp (-0,16% para 15,91 euros).

As principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa na segunda sessão de 2025, a seguir a tendência registada em Wall Street na quinta-feira e com o euro abaixo de 1,03 dólares, em mínimos de mais de dois anos.

O euro abriu em alta, mas a cotar-se a 1,0285 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,0265 dólares na quinta-feira, um mínimo desde 21 de novembro de 2022.

A desvalorização do euro face ao dólar tem sido impulsionada pelo próximo regresso de Donald Trump à Casa Branca, que prevê políticas suscetíveis de aumentar a inflação nos Estados Unidos.

"Trata-se simplesmente de uma continuação da tendência de alta do dólar registada no segundo semestre do ano passado, em particular após a vitória de Donald Trump" nas eleições presidenciais norte-americanas, segundo Russ Mould, analista da AJ Bell, entrevistado pela AFP.

Wall Street fechou na quinta-feira a 'vermelho'.

Na Ásia, Tóquio permaneceu fechada, enquanto Xangai desceu 1,57%, Hong Kong ganhou 0,63% e Seul 1,79%,

Os investidores estarão atentos ao ISM da indústria transformadora dos EUA do mês passado.

A onça 'troy' de ouro estava a ser negociada a 2.654,00 dólares, menos 0,16%.

O barril de petróleo Brent para entrega em março está a descer, mas a cotar-se a 75,91 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 75,93 dólares na quinta-feira.

A bitcoin baixava 1,06% para 96.088 dólares.

