Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 10 ficaram em baixa, quatro em alta e duas inalteradas.

A Jerónimo Martins liderou as desvalorizações com uma descida de 2,16% para 17,64 euros e a Galp destacou-se nos ganhos com uma subida de 1,51% para 16,80 euros.

Em relação às principais bolsas europeias, Paris caiu 2%, Milão 1,73%, Londres 1%, Frankfurt e Madrid perderam 0,76%.

