PSI cai quase 6% com todos os títulos 'no vermelho'

Lisboa, 07 abr 2025 (Lusa) -- A bolsa de Lisboa negociava hoje em forte baixa, alinhada com as congéneres europeias, com as 15 ações do PSI a caírem mais de 3,36%, lideradas pelas dos CTT, que baixavam 7,38% para 6,65 euros.