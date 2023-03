Das 15 cotadas que integram o PSI, 10 terminaram a sessão em baixa, quatro em alta e a REN ficou inalterada.

O BCP caiu 3,14% para 0,22 euros e, em sentido contrário, as retalhistas Sonae e Jerónimo Martins lideraram as subidas com ganhos de 0,76% para 1,06 euros e de 0,75% para 20,08 euros, respetivamente.

No resto da Europa, as quedas foram mais acentuadas. Londres perdeu 1,67%, Milão 1,55%, Madrid 1,47%, Frankfurt 1,31% e Paris 1,30%, com o setor bancário desestabilizado pela situação do Silicon Valley Bank (SVB).

