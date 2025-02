Das 15 cotadas que integram o PSI, 11 ficaram em baixa, três em alta e uma inalterada.

A EDP Renováveis baixou 11,91% para 8,32 euros e a EDP caiu 4,19% para 3,06 euros.

Na quarta-feira, a EDP Renováveis anunciou que teve resultados recorrentes de 221 milhões de euros no ano passado, uma queda de 57% em relação a 2023 e -777 milhões de euros "de itens não recorrentes", que resultaram em prejuízos de 556 milhões de euros em 2024.

A EDP também anunciou na quarta-feira que o seu lucro caiu 16% em 2024 para 801 milhões de euros face ao ano anterior, sobretudo devido à redução do contributo da subsidiária EDP Renováveis.

Em sentido contrário, a NOS liderou as subidas com uma valorização de 9,59% para 4,28 euros, depois de ter indicado na quarta-feira que o seu resultado líquido consolidado subiu 50,6% no ano passado face a 2023 e atingiu 273,1 milhões de euros.

No resto da Europa, Milão desceu 1,53%, Frankfurt 1,07%, Paris 0,51% e Madrid 0,46%, mas Londres fechou com uma subida de 0,28%.

