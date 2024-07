Das 16 cotadas que integram o PSI, só duas subiram: a Semapa (1,34% para 15,14 euros) e o BCP (1,31% para 0,38 euros).

A EDP Renováveis desceu 6,42% para 13,41 euros e a EDP caiu 3,37% para 3,56 euros.

As principais bolsas europeias também fecharam no vermelho, com Paris a perder 1,19%, Madrid 0,96%, Londres 0,85%, Frankfurt 0,84% e Milão 0,59%.

