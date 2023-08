Das 16 cotadas que integram o PSI, seis ficaram em alta, nove em baixa e uma terminou a sessão inalterada.

A EDP Renováveis (-1,72% para 16,91 euros) e a EDP (-1,27% para 4,21 euros) lideraram as descidas, pelo segundo dia consecutivo.

Nas subidas, a Mota-Engil avançou 3,99% para 2,87 euros, após ter anunciado na madrugada passada que teve lucros de 30 milhões de euros no primeiro semestre, mais do dobro do que no mesmo período de 2022.

"O grupo alcançou um resultado líquido de 30 milhões de euros (+154%), alcançando o melhor resultado líquido dos últimos sete anos num primeiro semestre", indicou a Mota-Engil, em comunicado.

As principais bolsas europeias também encerraram quase todas no vermelho. Paris caiu 0,65%, Madrid 0,47%, Londres 0,46% e Milão 0,29%, tendo a bolsa de Frankfurt registado uma subida de 0,35%.

