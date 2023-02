Das 15 cotadas que integram o PSI, nove ficaram em alta e seis em baixa.

A Mota-Engil (5,46% para 1,82 euros) liderou as subidas e, em sentido contrário, a Semapa foi a que mais desceu (-3,64% para 12,18 euros).

No resto da Europa, Frankfurt subiu 2,16%, Milão 1,49%, Madrid 1,45% e Paris 1,26%, com as bolsas a reagirem com otimismo às decisões do BCE, que decidiu subir as suas taxas de juro em 50 pontos base e anunciou a intenção de aprovar um aumento igual em março.

A bolsa de Londres avançou 0,76%, depois de o Banco de Inglaterra também ter anunciado um novo aumento de 50 pontos base nas taxas de juro.

