Das 16 cotadas que integram o principal índice bolsista de Lisboa, 13 ficaram em alta e três em baixa.

A Ibersol destacou-se nas subidas (3,55% para sete euros) e a EDP pressionou nas descidas (-2,03% para 4,87 euros).

A EDP registou no primeiro trimestre lucros de 306 milhões de euros, recuperando dos prejuízos de 76 milhões de euros que tinha obtido no período homólogo de 2022, anunciou a empresa na quinta-feira após o fecho do mercado.

Num comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa referiu que "a recuperação em termos homólogos foi impulsionada pela normalização da produção hidroelétrica em Portugal no inverno 2022-23, após um período de seca extrema no ano hidrológico 2021-22" que resultou em perdas de 400 milhões de euros no primeiro trimestre do ano passado.

No resto da Europa, Milão registou uma subida de 2,54%, Frankfurt ganhou 1,44%, Paris 1,26%, Madrid 1,15% e Londres 0,98%.

EO (ALYN) // EA

Lusa/fim