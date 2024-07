Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, nove encerraram em alta e sete em baixa.

A Mota-Engil liderou as subidas e avançou 2,01% para 3,65 euros, no dia em que foi anunciado que um consórcio que integra a Mota-Engil é candidato à concessão do novo aeroporto de Luanda.

No topo das descidas, a Greenvolt caiu 0,89% para 8,35 euros.

Nas principais bolsas europeias, Paris subiu 1,27%, Frankfurt 1,15%, Milão 0,76%, Madrid 0,72% e Londres 0,36%.

