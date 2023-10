Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, 13 ficaram em alta e três em baixa. A Greenvolt liderou as subidas (2,70% para 6,28 euros) e a Jerónimo Martins teve a maior descida (-2,26% para 21,66 euros).

A Galp caiu 1,28% para 14,29 euros, apesar de ter divulgado hoje que obteve resultados líquidos de 718 milhões de euros nos primeiros nove meses, mais 18% do que no mesmo período de 2022, impulsionada por um "sólido desempenho" em todas as unidades de negócio.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) antes da abertura do mercado, a Galp referiu que o ebitda (resultado antes de impostos) foi de 2.838 milhões de euros, menos 2% do que no período homólogo.

As principais bolsas europeias fecharam em alta, com destaque para Madrid, que subiu 1,07%. Londres avançou 0,50%, Paris 0,44%, Frankfurt 0,20% e Milão 0,19%.

