Das 16 cotadas que integram o PSI, 14 subiram e duas desceram. O BCP liderou as subidas (1,99% para 0,22 euros).

Nas descidas, a Ibersol destacou-se ao baixar 6,08% para 6,80 euros. No dia 29 de maio, a Ibersol anunciou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que vai pagar um dividendo líquido de 0,70 euros por ação a partir do dia 20 de junho.

De acordo com a mesma nota, a partir de hoje, 16 de junho, as ações da Ibersol são transacionadas sem conferirem direito a dividendo.

Nas principais bolsas europeias, Paris subiu 1,34%, Madrid 0,68%, Milão 0,47%, Frankfurt 0,41% e Londres 0,19%.

