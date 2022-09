"São tudo indícios, infelizmente, de que temos um Governo hesitante, um Governo que não tem rumo, um Governo que não tem capacidade, nem vontade transformadora, nem reformista", considerou o social-democrata na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto.

Em declarações aos jornalistas na AgroSemana -- Feira Agrícola do Norte, e a propósito da saída da ministra da Saúde, Marta Temido, o presidente do PSD considerou que este é um sinal do "desnorte e desorientação" do Governo de António Costa.

Dizendo tratar-se de um Governo "que está sempre a reboque dos acontecimentos", Luís Montenegro afirmou que estes primeiros meses de mandato "cheiram a fim de mandato".

Marta Temido apresentou na madrugada de terça-feira a demissão do cargo de ministra da Saúde por entender que "deixou de ter condições" para exercer o cargo, que foi aceite pelo primeiro-ministro.

Nesse dia, o primeiro-ministro, António Costa, expressou um "agradecimento muito profundo" pelo trabalho que Marta Temido desempenhou como ministra da Saúde, explicando que "desta vez" não se tinha sentido em condições para recusar o pedido de demissão.

Na opinião de Montenegro, esta saída representa "a falência do projeto do PS, do PCP e do BE para o Serviço Nacional de Saúde".

Mas, mais do que a saída de Marta Temido, o social-democrata referiu que o dado mais significativo foi a "afirmação arrogante" do primeiro-ministro sobre o facto da política de saúde se manter.

"Não é preciso ser dotado de grande capacidade para perceber que se a política vai continuar a mesma, os resultados vão ser iguais ou piores", apontou.

Luís Montenegro realçou que o PSD defende "intransigentemente" o Serviço Nacional de Saúde, mas para haver um bom serviço o sistema de saúde público tem de contar com a complementaridade do setor privado e social.

"Até ao momento, por teimosia e uma teimosia inexplicável do primeiro-ministro e da ministra da Saúde, isso não foi posto em prática em prejuízo das pessoas", vincou.

O social-democrata considera ainda que o "complexo ideológico do primeiro-ministro está a penalizar gravemente a saúde dos portugueses", lembrando que os portugueses têm hoje as urgências encerradas em muitas especialidades, filas de espera à porta das urgências, pessoas sem acesso a médico de família e listas de espera para consultas, cirurgias e tratamentos.

"Isso tudo tem a ver com uma política de saúde que fracassou", frisou, acrescentando que António Costa é "o maior amigo da saúde privada em Portugal que há".

