"Acabamos de saber pela voz do seu ex-assessor que o ministro quis mentir à Comissão Parlamentar de Inquérito, omitindo informação relevante", afirmou o líder parlamentar do PSD, considerando que "isso é inaceitável".

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, Joaquim Miranda Sarmento afirmou que, "se isso é assim, não há condições para que continue no Governo".

O social-democrata defendeu que o ministro das Infraestruturas, João Galamba, "está politicamente muito diminuído".

O adjunto do Gabinete do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, foi exonerado na quarta-feira, por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções, confirmou hoje à Lusa fonte oficial.

Numa nota divulgada esta tarde a alguns órgãos de comunicação, Frederico Pinheiro refere ter tirado notas da reunião entre o PS, assessores do Governo e a anterior presidente-executiva da TAP, um dia antes de ser ouvida no parlamento em janeiro, e que "ficou indicado que, em caso de requerimento pela Comissão Parlamentar de Inquérito, as notas não seriam partilhadas por serem um documento informal".

