"O PS anunciou que ia viabilizar o Orçamento do Estado para 2025, que incluía a redução de 1 ponto percentual no IRC. Portanto, não inviabilizará essa redução na especialidade", anunciou o grupo parlamentar do PS numa nota enviada à Lusa depois de hoje PSD e CDS-PP terem anunciado que avançariam com a redução de 2 pontos no IRC se "solução de compromisso" de um ponto fosse rejeitada.

Os socialistas avisam que qualquer redução superior a 1 ponto percentual no IRC vai contar "com um chumbo por parte do PS, tanto na especialidade como na votação final global".

O PS acusa PSD e CDS-PP de "mais uma manobra política infantil e irresponsável" que "poderia pôr em causa a estabilidade política do país".

"O Governo quis criar um problema que não existe", criticou.

Os socialistas recusaram assim "alimentar as estratégias de distração por parte do Governo da AD" que acusam revelar "incompetência e negligência, como o recente episódio da crise no INEM demonstra".

JF // RBF

Lusa/fim