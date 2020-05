Minutos antes, em declarações aos jornalistas nos passos perdidos do parlamento, Rui Rio considerou que o ministro das Finanças "não tem condições para continuar" no Governo uma vez que "não foi leal ao primeiro-ministro", já tem "uma crítica pública do Presidente da República e, hoje à tarde, no debate no parlamento a bancada do PS não o defendeu, limitou-se a criticar o passado para não ter de ficar calado".

"Rui Rio fez há pouco declarações abusivas sobre aquilo que foi o debate desta tarde. O debate desta tarde não passou por saber se o ministro das Finanças, Mário Centeno, foi, é ou será ministro das Finanças. Do nosso ponto de vista isso não é minimamente discutível", disse, em resposta, o vice-presidente da bancada do PS, João Paulo Correia.

Na perspetiva do deputado do PS, "Rui Rio quis desviar aquilo que foi o debate desta tarde para uma certa teoria da conspiração", repudiando e lamentando que "isso tenha acontecido".

"O senhor ministro das Finanças tem feito um trabalho notável ao serviço do país", defendeu João Paulo Correia, considerando que o líder do PSD quis "desviar a atenção quando o PS meteu o dedo na ferida naquilo que foi a responsabilidade do PSD na resolução do BES".

JF (SMA) // SF

Lusa/fim