Na reta final da comissão parlamentar de inquérito à TAP, os deputados discutiram e votaram ao longo de mais de cinco horas o relatório, tendo a maratona de votações das diversas propostas de alteração e demais elementos do documento culminado com a votação final global.

Os deputados do PS, com maioria absoluta no parlamento, ficaram isolados no voto a favor, tendo os restantes deputados votado todos contra.

Na véspera desta votação foi conhecida a nova versão do relatório na qual a relatora, a socialista Ana Paula Bernardo, incluiu cerca de 40% das propostas de alteração apresentadas por PS, Chega, PCP e BE, tendo sido os comunistas a liderar no número de propostas acolhidas.

