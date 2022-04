"O ministro das Finanças acabou por confirmar que o orçamento que apresenta é em tudo igual ao orçamento que já tinha sido apresentado para 2022, com uma diferença: existe agora uma inflação de 4% que vai erodir os salários e o poder de compra dos portugueses", disse aos jornalistas a deputada do BE Mariana Mortágua numa primeira reação ao Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), hoje entregue e apresentado pelo Governo.

Na análise da bloquista, o "Governo não pode mais repetir a ideia de que apresenta um orçamento sem cortes", antecipando que aquilo que se vai assistir "na economia de 2022 é um corte generalizado nos salários".

"Este orçamento não responde por isso à maior parte das pessoas", defendeu.

Segundo Mariana Mortágua, "é um milagre o que o Governo faz", já que "é um milagre prever em baixa o crescimento real da economia, mas também prever em baixa o défice".

"Este milagre só é possível porque o Governo ganha com a inflação, mas não devolve à sociedade para compensar essa inflação", acusou.

Questionada sobre como irá votar o BE a proposta do executivo, a deputada não respondeu diretamente, mas recordou que os bloquistas consideram que o orçamento, "como foi apresentado na sua versão original inicial não respondia aos problemas estruturais do país", tendo então merecido o voto contra do partido.

"Este orçamento tem uma agravante: acrescenta a esses problemas um novo problema, que é um corte real nos salários de todos os trabalhadores deste país", acrescentou, deixando antever que o BE voltará a votar contra.

O ministro das Finanças entregou hoje no parlamento a proposta de Orçamento do Estado para 2022 que mantém a economia numa rota de recuperação, ao mesmo tempo que procura mitigar os impactos da escalada de preços devido à guerra na Ucrânia.

O Governo reviu em ligeira baixa a projeção de crescimento económico para 4,9%, face aos 5% no cenário macroeconómico, apresentado em 25 de março no Programa de Estabilidade para o período 2022-2026, mas manteve previsão de um défice de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano.

A proposta de OE2022 vai ser debatida na generalidade na Assembleia da República a 28 e 29 de abril, estando a votação final global marcada para 27 de maio.

JF // JPS

Lusa/fim