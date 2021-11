O PAT, financiado com recursos do BM (75 milhões de dólares) e do Governo angolano (5 milhões de dólares) começou a ser implementado em Angola em 16 de junho de 2014 com o objetivo de melhorar as competências dos professores angolanos.

Segundo a gestora do projeto, Irene de Figueiredo, inicialmente o PAT, implementado pelo Ministério da Educação de Angola, capacitou 15.000 professores do ensino primário e gestores de 942 escolas a nível de Angola.

"Foram formados ao longo dos sete anos de implementação efetiva 20.929 professores nos 164 municípios de Angola onde 38% demonstraram melhoria efetiva nas suas competências", disse hoje a responsável.

Irene de Figueiredo, que falava hoje, em Luanda, na abertura de um ciclo de formação de formadores, que prevê formar mais de 40.000 professores do ensino primário e secundário até 10 de dezembro, deu conta que esta será a última ação da primeira fase do PAT.

Este ciclo de formação "será o último a acontecer no PAT 1 tendo em consideração o projeto terminar a 28 de fevereiro de 2022. Pelo qual espera-se empenho, dedicação de todos, formadores e formandos, para que tenhamos resultados positivos", frisou.

O ciclo de formação que arrancou hoje na capital angolana, com uma formação de formadores é destinado aos diretores de escolas, professores do ensino primário e secundário, coordenadores de classe, de disciplina, de curso e membros da comunidade educativa.

Reforçar as competências dos formandos em relação à prática pedagógica de Língua Portuguesa e Matemática, as competências dos professores e gestores para o funcionamento das escolas conforme as diretrizes de segurança no contexto da covid-19 constituem alguns dos objetivos desta formação.

O secretário de Estado para o Ensino Secundário de Angola, Gildo Matias José, disse, na abertura do encontro, que o órgão ministerial que representa considera a formação como um "eixo central para a melhoria do desempenho docente de todos os professores".

"Também temos consciência de que a melhoria da qualidade de educação passa, consequentemente, por uma melhoria não só na formação inicial, mas também na criação de oportunidades de superação durante o exercício do professor na sua competente missão de ensinar", sublinhou o governante.

DYAS // PJA

Lusa/Fim