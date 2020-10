Aquele valor faz parte de um total de 850 milhões de dólares (cerca de 720 milhões de euros) gastos com empresas registadas em Moçambique, nas obras do complexo industrial e infraestruturas associadas em Afungi, província de Cabo Delgado.

Os números constam de um comunicado alusivo à divulgação de oportunidades de negócio para 2021 em dois seminários através de plataformas eletrónicas que na última semana reuniram cerca de 100 empresas moçambicanas.

"O nosso foco, em parceria com o Governo moçambicano, é aumentar a competitividade das companhias locais para maximizarmos as oportunidades para a participação local", referiu Thomas Rodriguez, gestor de conteúdo local da Total, citado no comunicado.

Um primeiro seminário havia sido realizado em julho perspetivando as aquisições a seis meses.

Falar das oportunidades para o ano de 2021 "permite uma maior preparação do empresariado", referiu Thomas Rodriguez, enfatizando que "o projeto vai continuar a dar preferência às empresas moçambicanas, mas elas deverão ser competitivas, preenchendo os requisitos do projeto em termos de planificação, qualidade, quantidade e custo".

"Sempre que pertinente, encorajamos as empresas locais a criarem as necessárias parcerias entre si ou com empresas estrangeiras, para fortalecer a sua capacidade competitiva para concorrerem com sucesso às oportunidades de negócio providenciadas pelo projeto", acrescentou.

As oportunidades de negócio foram apresentadas por quatro das empresas contratadas pelo projeto, a CCS JV, o principal consórcio contratado para engenharia, aquisições e construção em terra (onshore), a TechnipFMC e Van Oord, que formam o consórcio MTV para engenharia, aquisições, construção e instalação dos sistemas subaquáticos (offshore) e a Gabriel Couto, empresa portuguesa contratada para a construção do aeródromo de Afungi.

A procura centra-se, entre outros aspetos, no fornecimento de bens e serviços nas áreas de saúde e segurança no trabalho, construção, manutenção, alimentação, gestão de alojamentos, transporte (rodoviário e marítimo) e equipamentos elétricos e de escritório.

A petrolífera francesa mantém o ano de 2024 como prazo previsto para a primeira entrega de gás, esperando-se atingir a plena produção (13,12 milhões de toneladas/ano) em 2025.

O consórcio tem contratos de venda fechados sobretudo para mercados asiáticos (China, Japão, Índia, Tailândia e Indonésia), mas também europeus, através da Eletricidade de França, da Shell e da britânica Cêntrica.

A Total lidera o consórcio da Área 1 com 26,5%, ao lado da japonesa Mitsui (20%) e da petrolífera estatal moçambicana ENH (15%), cabendo outras participações à indiana ONGC Videsh (10%) e à sua participada Beas (10%), à Bharat Petro Resources (10%), e à tailandesa PTTEP (8,5%).

O projeto avança apesar da violência armada na província de Cabo Delgado, a poucos quilómetros do recinto de obras e que está a provocar uma crise humanitária com 1.000 a 2.000 mortos e cerca de 300.000 deslocados.

LFO // VM

Lusa/Fim