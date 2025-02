Segundo o primeiro-ministro são-tomense, Américo Ramos, que entregou o documento à presidente do parlamento, Celmira Sacramento, os cinco eixos do programa do Governo são o fortalecimento da governação e da proximidade ao povo, o estimulo ao desenvolvimento económico e social, a promoção da justiça social e da inclusão social, a reforma e a modernização administrativa, e a integração regional e diplomacia pró-ativa.

"Nós, nesse programa, vamos dar continuidade àquilo que deu início o 18º. Governo, corrigindo, claro, alguns aspetos que nós consideramos que podem não ir de acordo com aquilo que é o nosso programa, e colocar tónica naquilo que é mais essencial", disse Américo Ramos.

O Governo de Américo Ramos foi empossado em 14 de janeiro, após a demissão do ex-primeiro-ministro, Patrice Trovoada, no dia 06 de mesmo mês.

Desde então, Patrice Trovoada, que é também presidente da Ação Democrática Independente (ADI), que detém maioria absoluta no parlamento, tem criticado o atual Governo, de iniciativa presidencial, considerando-o inconstitucional, e avisado que não conta com o apoio da ADI.

No entanto, Américo Ramos, que foi secretário-geral da ADI, e incluiu no Governo vários membros e dirigentes da ADI, entre os quais ministros do anterior executivo, mostrou-se otimista quanto à aprovação do programa de governação no parlamento.

"Eu estou otimista sim, porque desde início que eu disse que esse Governo é um Governo virado para o povo. Nós estamos a trabalhar com o objetivo de satisfazer as necessidades do povo e o ADI é um partido de governação por excelência, é um partido que ganhou as últimas eleições e não pode haver um outro sentimento, uma outra posição do partido ADI senão apoiar esse Governo que é totalmente do ADI", declarou.

O chefe do executivo são-tomense não quis precisar a atual situação financeira do Estado são-tomense, prometendo trabalhar para o desenvolvimento do país.

"Temos que contar com aquilo que vamos arrecadar e mobilizar durante o ano económico [...]. A base que eu tenho é trabalho, organização, humildade, cooperação com toda a gente, porque o Governo acha que só com todos é que nós podemos levar esse país avante", disse o primeiro-ministro.

Após a tomada de posse do novo Governo, um vice-presidente da ADI e todos os outros partidos com assento parlamentar declararam apoio ao executivo liderado por Américo Ramos.

JYAF // MLL

Lusa/Fim