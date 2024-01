Segundo a nota, o plano de promoção complementa o Programa Nacional de Ações de Promoção Externa (PNAPE) das associações empresariais, regionais e setoriais, Câmaras de Comércio e outras entidades, sendo que, para 2024, "o PNAPE, sob gestão da AICEP, tem já aprovados cerca de 15 milhões de euros de incentivos financeiros" do programa Compete.

De acordo com a mesma fonte, adicionalmente, está aberto, até 31 de janeiro, "mais um aviso do Compete 2030, com uma dotação de 18 milhões de euros em incentivos para operações conjuntas (de empresas e/ou associações) destinados à promoção da internacionalização das PME [Pequenas e Médias Empresas]".

Além disso, "em 2024 serão abertos mais três novos avisos para apoio à internacionalização com dotações de 10 milhões, 51 milhões e 32 milhões respetivamente", sendo que "todos estes avisos correspondem a incentivos geridos pela AICEP, enquanto organismo intermédio do Compete.

A AICEP disse que "estão assim disponíveis 126 milhões de euros para 2024".

No que diz respeito ao plano de ações próprias da AICEP para este ano, este "aposta na diversificação de mercados, com quatro milhões de euros investidos em 150 ações de apoio à internacionalização das empresas portuguesas em mais de 40 países", indicou.

A agência disse que os 10 principais mercados em foco em 2024 serão França, EUA, China, Japão, Espanha, Alemanha, Suécia, Canadá, Países Baixos e Marrocos.

ALN // MSF

Lusa/Fim