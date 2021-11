De acordo com dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o programa de concessão de ARI, lançado em outubro de 2012, totalizou no mês passado 6.010.994.090,19 euros.

Só no mês de outubro, o investimento captado ascendeu a 46,4 milhões de euros, um aumento de 72% face a setembro e de 62% em termos homólogos.

Dos mais de 6.000 milhões de euros captados em nove anos, a maior parte continua a corresponder à compra de bens imóveis, que somou em outubro 5.434.644.035,60 euros, sendo que a compra para reabilitação urbana ascende a 341.919.339,90 euros.

O investimento resultante da transferência de capitais é de 576.350.054,59 euros.

Desde a criação deste instrumento, que visa a captação de investimento estrangeiro, foram atribuídos 10.087 ARI: dois em 2012, 494 em 2013, 1.526 em 2014, 766 em 2015, 1.414 em 2016, 1.351 em 2017, 1.409 em 2018, 1.245 em 2019, 1.182 em 2020 e 698 em 2021.

Em nove anos foram atribuídos 9.450 vistos por via de compra de imóveis, dos quais 950 tendo em vista a reabilitação urbana.

Por requisito da transferência de capital, os vistos concedidos totalizam 617 e 20 por criação de postos de trabalho.

Por nacionalidades, a China lidera a atribuição de vistos (5.001), seguida do Brasil (1.038), Turquia (476), África do Sul (422) e Rússia (409).

Desde o início do programa foram atribuídas 17.014 autorizações de residência a familiares reagrupados, das quais 964 este ano.

