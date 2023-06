Seis produtores da região setubalense ainda não implantados em Angola dão a conhecer os seus produtos e tentam fazer negócio num mercado que enfrenta a concorrência crescente de competidores sul-africanos e espanhóis, decréscimo do consumo 'per capita' e preço por litro médio-baixo.

Andreia Lucas, diretora de marketing da CVRPS, disse à Lusa que há produtores e marcas, alguns de grande dimensão, muito presentes no mercado angolano.

Destacou que apesar de ser um mercado instável a relação com Angola "é muito positiva" e o país tem-se mantido sempre no "top 5", atrás do Brasil, Canadá e Estados Unidos da América, pelo que "faz todo o sentido" retomar a promoção.

"Estamos de volta para conseguir chegar ao volume que tínhamos na altura (2016), que era dois milhões de litros exportados e era o nosso primeiro mercado de exportação, queremos recuperar essa relação", apontou.

A região da península de Setúbal tem 170 produtores certificados e produz cerca de 50 milhões de litros dos quais metade para exportação, com 666 mil garrafas a chegar à mesa dos consumidores angolanos.

O volume de vendas dos vinhos da península de Setúbal em Angola fixou-se em 272 milhões de kwanzas, ou seja, cerca de 350 mil euros.

Adega Camolas, Adega de Pegões, Bacalhôa, Cadeado Wines, Casa Ermelinda Freitas e Sociedade Vinícola de Palmela são os produtores presentes nesta ação de promoção, que termina hoje e passou por contactos com clientes e parceiros, bem como visitas aos principais canais de distribuição.

