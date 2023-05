Este indicador registou uma "variação homóloga de 4,1% em março, 1,0 pontos percentuais superior ao observado em fevereiro, sendo esta evolução impulsionada pelo segmento de engenharia civil", indica o Instituto Nacional de Estatística (INE) em comunicado.

O segmento da engenharia civil acelerou 2,6 pontos percentuais (p.p.) em março, para um crescimento de 4,6%, adianta o INE, realçando ainda que o segmento da construção de edifícios revelou um crescimento de 3,7%, contra uma subida de 3,8% no mês anterior.

Quanto ao índice do emprego, observou-se um abrandamento do crescimento homólogo para 2,9% no mês de março deste ano, quando a subida foi de 3,1% em fevereiro.

Já o índice de remunerações apresentou um aumento homólogo de 8,4% em março, contra um crescimento de 7,2% no mês precedente.

Em termos mensais, as taxas de variação do emprego e das remunerações situaram-se em 0,5% e 6,5%, respetivamente, contra as subidas de 0,7% e 5,4% em março de 2022, pela mesma ordem.

