Excluindo o agrupamento de energia, esta variação foi de 4,1%, observou a autoridade estatística.

Todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas mais favoráveis do que as observadas no mês anterior, exceto o de bens de investimento, que abrandou 6,3 pontos percentuais, para uma variação homóloga de 8,6% em outubro.

Já o agrupamento de bens de consumo apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total (dois pontos percentuais), originado por uma taxa de variação de 6,3%, que compara com -0,4% no mês anterior.

Em termos de variação mensal, o Índice de Produção Industrial registou uma variação de 3,1% em outubro, face a 3% em setembro.

Todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram contributos positivos para a variação do índice total, exceto o de bens intermédios (-0,4 pontos percentuais), que passou de uma taxa de variação de 3%, em setembro, para -1,2% no mês em análise.

O contributo mais intenso verificou-se na energia (2,3 pontos), em resultado de uma variação mensal de 16,8% (-0,8% no mês anterior).

Os bens de consumo também apresentaram um contributo positivo (1,1 pontos percentuais), que resultou de uma taxa de variação de 3,3% (2,5% no mês precedente).

