Num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no qual a empresa deu conta dos dados operacionais previsionais referentes aos primeiros três meses deste ano, a EDP adiantou que a sua produção de eletricidade renovável "aumentou 19% no primeiro trimestre de 2023, para 15,3 TWh [terawatts hora], representando 88% da produção total de eletricidade".

Assim, segundo a EDP, "a produção hídrica na Península Ibérica mais do que duplicou face ao período homólogo, ficando 0,4 TWh acima do esperado para este ano".

O grupo acrescentou que "o ano de 2023 começou com os reservatórios hídricos em máximos históricos dos últimos 10 anos o que, juntamente com volumes de afluência muito acima da média histórica em janeiro" contribuiu "para esta forte recuperação na produção hídrica".

De acordo com a mesma nota, "apesar de fevereiro e março terem sido meses secos, no final de março de 2023 os níveis de reservatórios mantinham-se acima da média histórica, próximo dos 80%".

A EDP deu conta de uma "redução de produção térmica, 50% no carvão para 5% da produção total e de 40% no gás para 7% da produção total" apoiada pela produção renovável na Península Ibérica, "sobretudo a recuperação da produção hídrica".

Já no Brasil, "não houve produção a carvão no primeiro trimestre de 2023 em linha com o ano passado, dado o aumento da produção de renováveis e elevada disponibilidade da produção hídrica", referiu.

Por sua vez, "a geração eólica e solar aumentou 11% como resultado da maior capacidade instalada, apesar dos menores recursos eólicos e solares comparativamente ao primeiro trimestre de 2022, com a Europa e a América do Norte a representarem 34% e 50% da produção total, respetivamente", indicou.

Nos últimos 12 meses, o grupo EDP adicionou 1,8 GW (gigawatts) "de capacidade eólica e solar ao portfólio global, atingindo uma capacidade instalada eólica e solar totalizou 15,0 GW" em março de 2023, um aumento de 6% em relação ao período homólogo.

A capacidade renovável em construção, por sua vez, "atingiu um volume recorde de 5,0 GW (+1,0 GW face a Dez-22), abrangendo projetos em 15 mercados na Europa, Américas e Ásia Pacífico", referiu a EDP.

O grupo deu ainda conta de que, na atividade de comercialização, na Península Ibérica, "o volume de eletricidade comercializado baixou 3% em termos homólogos, refletindo a diminuição de volumes vendidos a clientes empresariais em Espanha", sendo que "no gás, os volumes vendidos diminuíram 28% em relação ao período homólogo"

No que diz respeito à eletricidade distribuída no primeiro trimestre de 2023 "aumentou 1% e 2% em termos homólogos na Península Ibérica no Brasil, respetivamente", tendo o número de pontos de ligação aumentado 1% face ao período homólogo na Península Ibérica e 3% no Brasil.

ALYN // MSF

Lusa/Fim