O sindicato patronal, que representa os principais fabricantes de automóveis do Brasil, destacou que a produção de veículos ligeiros no Brasil foi de 2.204 mil unidades, crescendo 1,3% face 2022.

Segundo a Anfavea, a produção nesse segmento só não foi maior em razão da diminuição de 16% das exportações e do aumento de 29% das importações.

Já a produção de camiões e autocarros caiu 37,5% em função dos custos mais elevados das novas tecnologias de controlo de emissões, adotada desde janeiro de 2023.

O sindicato patronal também avaliou que os melhores resultados do setor foram obtidos nas vendas ao mercado interno de veículos ligeiros, com 2.180 mil unidades, mais 11,2% face a 2022.

Já as vendas camiões e autocarros chegaram a 2.309 mil unidades, 9,7% a mais do que no ano anterior.

Os empregadores atribuíram os bons resultados das vendas aos incentivos fiscais concedidos durante dois meses pelo Governo brasileiro em meados do ano passado.

"Temos motivos para acreditar num ano positivo", afirmou o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, em comunicado, referindo-se à nova política industrial para o setor.

O relatório anual da Anfravea indicou que as exportações recuaram 16%, totalizando 403,9 mil unidades.

No entanto, houve um facto inédito. O México foi o principal destino das exportações brasileiras (32% do total), posição que historicamente a Argentina jamais havia perdido.

Além da maior presença de produtos brasileiros no México (8% do total), o mercado local cresceu 24,4% no ano. Além das exportações para o México, que cresceram 51% na comparação com 2022, apenas o Uruguai registou um acréscimo, de 5%.

Houve queda de todos os outros mercados importantes como a Argentina (-16%), Chile (-57%) e a Colômbia (-53%).

CYR // JMC

Lusa/Fim