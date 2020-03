Produção de veículos automóveis caíu 4,4% em fevereiro para as 30.456 unidades Os veículos automóveis ligeiros e pesados produzidos em Portugal em fevereiro atingiram as 30.456 unidades, o que representa uma queda de 4,4%, face a igual mês de 2019, informou hoje a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). economia Lusa economia/producao-de-veiculos-automoveis-caiu-4-4-em_5e6fc50db0d677194c9e2396





De acordo com um comunicado da ACAP, registou-se um decréscimo global de 4,3% nos dois primeiros meses de 2020, com um total de 60.108 unidades fabricadas em janeiro e fevereiro.

Em fevereiro foram produzidos 25.002 veículos ligeiros de passageiros, menos 3,8% que em 2019, e 5.098 comerciais ligeiros, o que corresponde a quebra de 4,6%.

No segundo mês deste ano foram ainda produzidos 356 veículos pesados, o que representa uma queda de 30,1% face a fevereiro de 2019.

Segundo a ACAP, o mercado externo representa já 98,1% do destino total dos veículos fabricados em Portugal, "contribuindo de forma significativa para a balança comercial portuguesa".

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional, com 98,3%, com a Alemanha a liderar (18,9%) seguida da França (17,2%), Itália (15,8%), Espanha (11%) e do Reino Unido (10,2%).

RRA // EA

Lusa/Fim