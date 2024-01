O ano de 2023 foi o terceiro melhor de sempre na produção de veículos automóveis em Portugal, tendo apenas sido superado pelos anos de 2019 e 2022, refere a ACAP em comunicado.

No mês de dezembro do ano passado foram produzidos no país 19.050 veículos automóveis, o que representou em termos homólogos um decréscimo de 36,2%, adianta.

Ao nível do mercado externo, as exportações do setor automóvel representam 97,8% da venda de veículos fabricados em Portugal, contribuindo, de forma significativa, para a balança comercial portuguesa.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional com 87,8%.

Por países, a Alemanha lidera o top das vendas com 18,8%, seguida pela França (14%), da Itália (13,4%) e da Espanha (10,2%).

Quanto à montagem de veículos automóveis em Portugal, em dezembro passado foram montados 32 veículos pesados, tendo representado um crescimento de 100% face a igual mês do ano anterior, enquanto em 2023, a montagem de veículos pesados apresentou um aumento de 7,6%, para 212 unidades, em relação ao ano precedente.

Além disso, a ACAP realça que em 2023 apenas foram montados veículos pesados de passageiros.

Em 2023 foram exportados 99,5% dos veículos montados em Portugal (211 unidades).

A Alemanha com 50,2% e o Reino Unido com 49,8% foram os únicos destinos destas exportações.

JS // EA

Lusa/Fim