De acordo com a Agência Nacional de Petróleos (ANP), o regulador do setor, os campos marítimos das águas profundas do oceano Atlântico continuam a ser os mais produtivos, bombeando 3,19 milhões de barris diários, representando 77,8% de toda a produção brasileira de hidrocarbonetos.

O campo de Tupi, que explora petróleo e gás, manteve-se como o mais importante no país, com uma produção de 835.370 barris diários e 40,6 milhões de metros cúbicos de gás natural.

As estatísticas da ANP, citadas pela agência Efe, reúnem os resultados da exploração de 48 empresas que operam no Brasil em 256 áreas concessionadas.

Em 2022, o Brasil bateu o recorde de produção de hidrocarbonetos, com uma produção de 3,02 milhões de barris diários e uma média de 138 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

