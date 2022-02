"A seca ainda não trouxe prejuízos que sejam consideráveis, mas já começa a levantar algumas preocupações", admitiu o presidente da Associação de Fruticultores de Armamar, José Osório.

No seu entender, "se não chover até março, abril, a floração poderá ser afetada" nos extensos pomares de macieiras deste concelho do norte do distrito de Viseu.

Segundo José Osório, "a barragem de Temilobos não está a encher, pelo contrário, está a esvaziar, e os níveis freáticos começam a ser preocupantes".

A Barragem de Temilobos (situada em Armamar) é usada para regadio das áreas agrícolas de pomares de macieiras e de outras árvores de fruto.

Conhecido como a Capital da Maçã de Montanha, o concelho de Armamar é um dos maiores produtores nacionais deste fruto, que representa uma importante fonte de rendimento da população.

A Associação de Fruticultores de Armamar tem mais de 200 associados, que produzem cerca de 80 mil toneladas de maçã num ano normal.

O presidente da Felba, que gere e promove a Denominação de Origem Protegida (DOP) Maçã Bravo de Esmolfe e a Indicação Geográfica Protegida (IGP) Maçã da Beira Alta, está preocupado com as temperaturas que se têm registado e que poderão antecipar a rebentação das macieiras.

Belarmino Alves referiu à Lusa que "a seca ainda não está a afetar praticamente nada, porque não há necessidade de regar" as macieiras, "mas, com este calor, as culturas podem evoluir mais rápido, o que pode vir a afetar a maçã em termos de produção".

"Se isto continua assim, vai tudo rebentar muito mais cedo e depois vem outra vez o gelo que dá cabo de tudo", alertou.

O responsável explicou que "fevereiro e março é de repouso vegetativo" e, portanto, "em termos da evolução das rebentações, tudo o que for antes de abril é mau".

"A falta de água ainda não está a afetar, porque o ciclo vegetativo está parado", mas se continuar em abril já poderá provocar problemas à fruticultura, acrescentou.

AMF // SSS

Lusa/fim