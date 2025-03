Na quarta-feira, "a produção total diária atingiu os 112,4 GWh, batendo os 110,3 GWh registados a 24 de novembro de 2024", adiantou a REN -- Redes Energéticas Nacionais, em comunicado, avançando também que "a depressão Martinho permitiu ainda uma nova potência eólica máxima de 5.080 MW, às 12:15, ultrapassando os 5.034 MW obtidos às 13:45 de 29 de fevereiro de 2024".

Segundo a REN, a produção eólica registada na quarta-feira abasteceu 56% do consumo de eletricidade que se verificou no país.

Já a totalidade da produção renovável foi responsável pelo abastecimento de 92% das necessidades de energia elétrica.

Desde o início do ano, a produção renovável representa 79% do consumo nacional repartida pela hídrica com 39%, a eólica com 28%, a solar com 7% e a biomassa com 5%.

