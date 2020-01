Produção de eletricidade da EDP caiu 7% em 2019 devido à seca A produção de eletricidade da EDP caiu 7% em 2019 para 66,7 terawatts por hora (TWh), devido à queda na hídrica "decorrente da fraca hidraulicidade na Península Ibérica e no Brasil", foi hoje comunicado ao mercado. economia Lusa economia/producao-de-eletricidade-da-edp-caiu-7-em_5e28887bab112512a5a61fe9





"A produção de eletricidade baixou 7% em 2019 para 66,7 TWh, devido à menor produção hídrica decorrente da fraca hidraulicidade na Península Ibérica e no Brasil", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Porém, no quarto trimestre de 2019 registou-se uma "forte recuperação" de hidraulicidade na Península Ibérica, o que levou a um "acréscimo da geração em 55% face ao período homólogo e num incremento significativo das níveis de armazenamento nas albufeiras", apontou a elétrica liderada por António Mexia.

A produção eólica global, por seu turno, aumentou 6%, refletindo as adições de capacidade em 2019 e o aumento da eolicidade.

Já a capacidade instalada fixou-se em 26,7 gigawatts (GW) em dezembro de 2019, 73% da qual de fontes renováveis.

Em 2019, a EDP construiu 749 megawatts (MW) de capacidade eólica e executou a sua estratégia de rotação de ativos, desconsolidando 997 MW de eólica na Europa, tendo também acordado a venda do parque eólico Babilónia, no Brasil, de 137 MW com execução prevista no primeiro trimestre deste ano.

Na sessão de hoje da bolsa, a EDP subiu 0,46% para 4,15 euros.

PE // JNM

Lusa/Fim